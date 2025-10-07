Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышках вируса Коксаки

В Роспотребнадзоре опровергли слухи о массовом распространении вируса Коксаки в разных регионах страны. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Недавно в СМИ появилась информация о выявлении случаев заражения в нескольких регионах России, включая Архангельскую область, Красноярский край, Уфу и Владимир. В надзорном ведомстве назвали эти сообщения недостоверными. Для прояснения обстоятельств распространения такой информации Роспотребнадзор направил официальный запрос.

Специалисты подчеркивают, что в образовательных учреждениях продолжают действовать профилактические меры. Среди них — утренний осмотр детей, усиленная дезинфекция помещений и профилактика.

Для защиты от возможного заражения россиянам рекомендуют соблюдать простые правила гигиены: тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть фрукты и овощи. При появлении симптомов, таких как температура, кашель, сыпь или расстройство желудка, особенно после поездок на курорты, следует сразу обращаться за медицинской помощью.

