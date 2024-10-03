Эксперт заявил, что вероятность вспышки вируса Марбург в России крайне мала

Шансы на вспышку вируса Марбург в России остаются низкими, однако могут возникнуть отдельные случаи заболевания. Об этом в беседе с РИА Новости заявил инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Вирус Марбурга передается контактным путем, вызывая геморрагическую лихорадку и кровотечения. На данный момент вакцины и противовирусные препараты для лечения болезни еще не разработаны. Однако своевременная диагностика и перевод больных в отделения интенсивной терапии могут помочь снизить уровень смертности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о высоком риске вспышки в Руанде на национальном уровне. На региональном уровне он так же остается высоким, а на глобальном – низким.

И все же недавно в немецком городе Гамбург у двоих пассажиров поезда были обнаружены симптомы, напоминающие лихорадку Марбурга. Позже лабораторные тесты опровергли предварительно поставленный диагноз.

По словам врача, вирус «не летает». Поэтому речи о быстрой и глобальной эпидемии не идет. Отдельные случаи в России могут возникнуть в том случае, если человек контактировал с больными из Руанды. Однако карантинные мероприятия в стране будут усилены.

Ранее Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с вирусом Марбург.