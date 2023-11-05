«Возможно хирургическое лечение»: названа опасность самостоятельного применения спреев в нос
Врач Беляева рассказала, как правильно лечить насморк
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Насморк — едва ли не самый невыносимый симптом ОРВИ и простуды. Порой заложенность носа переносить настолько сложно, что болеющий в отчаянии хватается за сосудосуживающие препараты: спреи, капли. Однако этот шаг может стать роковой ошибкой.
Чревато хирургией
Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, при длительном применении сосудосуживающих препаратов возникает медикаментозный ринит.
«Это состояние, затрагивающее только полость носа и возникающее вследствие привыкания к препаратам. Заболевание не связано с сезоном и общим состоянием организма. Для его лечения используют промывание или орошение полости носа солевыми растворами, также полезна физиотерапия. В далеко зашедших случаях возможно хирургическое лечение», — пояснила медик.
Грамотное лечение
На этом фоне, уточняет Беляева, подходить к лечению нужно очень осторожно и грамотно, консультируясь с врачом.
«В связи с этим не рекомендуется использовать сосудосуживающие средства постоянно. Их применение возможно только при острой стадии респираторного заболевания», — подытожила специалист.
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