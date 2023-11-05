«Возможно хирургическое лечение»: названа опасность самостоятельного применения спреев в нос

«Это состояние, затрагивающее только полость носа и возникающее вследствие привыкания к препаратам. Заболевание не связано с сезоном и общим состоянием организма. Для его лечения используют промывание или орошение полости носа солевыми растворами, также полезна физиотерапия. В далеко зашедших случаях возможно хирургическое лечение», — пояснила медик.