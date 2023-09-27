«Вплоть до анафилактического шока»: выяснились опасные свойства авокадо

«Однако есть несколько опасностей, с которыми следует быть ознакомленным. Во-первых, конечно, это высокое содержание жиров. Авокадо содержит полезные, мононенасыщенные жирные кислоты, но все же является достаточно калорийным продуктом, поэтому, если у вас есть проблемы с лишним весом или вы следите за калорийностью своего питания, употребляйте его с учетом количества потребляемых калорий», — рассказала Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».