«Вплоть до анафилактического шока»: выяснились опасные свойства авокадо
Диетолог Кондаурова рассказала, кому нельзя есть авокадо
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Авокадо — продукт, олицетворяющий здоровое питание. Без него не обходится буквально ни один из современных рецептов категории «ПП».
И, как рассказала диетолог Анастасия Кондаурова, совершенно не зря. Авокадо содержит большое олеиновых кислот, что хорошо и для красоты, и для здоровья.
«Однако есть несколько опасностей, с которыми следует быть ознакомленным. Во-первых, конечно, это высокое содержание жиров. Авокадо содержит полезные, мононенасыщенные жирные кислоты, но все же является достаточно калорийным продуктом, поэтому, если у вас есть проблемы с лишним весом или вы следите за калорийностью своего питания, употребляйте его с учетом количества потребляемых калорий», — рассказала Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Во-вторых, продолжает собеседница, при употреблении этого продукта существует риск аллергических реакций.
«Это редкость, но некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на авокадо, что может проявиться в виде кожной сыпи, зуда, отека горла и вплоть до анафилактического шока», — отметила диетолог, добавив, что при признаках аллергии стоит немедленно обращаться к врачу.
Также, поделилась Анастасия Кондаурова, опасность авокадо таится в оксалатах.
«В больших количествах они могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому. Несмотря на эти возможные опасности, авокадо является полезным и питательным продуктом, и включение в его разнообразную и сбалансированную диету обычно не представляет проблем», — подытожила эксперт.
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