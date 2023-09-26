Даже онкология: раскрыт вред крабовых палочек для здоровья

В России практически ни одно застолье не обходится без салата с крабовыми палочками. Их же добавляют в роллы, а также едят отдельно в качестве простого лакомства. Однако мало кто знает, что данный продукт крайне опасен для здоровья.

Нутрициолог-остеопрактик Екатерина Старновская перечислила риски, которые несут в себе крабовые палочки. Оказалось, что речь идет не только о распространенных и относительно безобидных заболеваниях, но и о более серьезных вещах.

«Крабовое мясо и крабовые палочки — это совсем не одно и то же, хотя многие производители утверждают обратное. Данный продукт является фабричным, и в его производстве участвуют консерванты, соли и красители. Конечно, можно плюнуть на это, вспомнив сотни и тысячи других товаров с аналогичными вредными добавками, но исследования показывают, что именно крабовые палочки сокращают наши годы жизни», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Список неприятностей по части здоровья, вызванных употреблением данного продукта, не слишком обширен. Однако в нем присутствуют крайне опасные патологии.

«Крабовые палочки увеличивают вероятность развития болезней сердца и печени, а также проблем с ЖКТ. Они же приводят к возникновению онкологических заболеваний. Именно поэтому, чтобы быть здоровыми и прожить долгие годы счастливой жизни, потребление подобной пищи рекомендуется ограничивать», — подчеркнула специалист.

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