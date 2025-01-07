Врач Филева перечислила последствия беспечных прогулок без шапки

Многие не любят шапки, поскольку это портит прическу, мешает носить любимые наушники. По словам врача-эксперта Александры Филевой, игнорирование головных уборов поздней осенью и зимой, когда температура на улице понижается, нередко приводит к респираторным и инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что при наличии крепкого иммунитета прогулка без шапки не нанесет вреда здоровью. Однако если он ослаблен недосыпом, нехваткой витаминов, малоподвижным образом жизни, то при переохлаждении пострадает еще больше и не сможет противостоять вирусам и бактериям. Также влага на волосах и ветер охлаждают голову даже при комфортной температуре, а в холодное время года могут привести к переохлаждению или даже к обморожению ушей.

По мнению медика, под влиянием холода множество кровеносных сосудов на голове сначала ненадолго сужаются, затем, когда человек попадает в тепло, расширяются, кровоток усиливается, что может привести к головным болям и головокружению. Помимо этого, от перепада температур сосуды в коже головы спазмируются, что приводит к нарушению питания волосяных луковиц, из-за чего волосы ослабевают и начинают выпадать активнее.

Ранее химик Жегалова назвала способы сохранить здоровье и красоту волос в холодное время года.