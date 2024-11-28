Химик Жегалова назвала способы сохранить здоровье и красоту волос в холодное время года

Зимние морозы уже берут власть, поэтому наступила пора надевать шапку и прощаться с укладками до весны. Химик Наталия Жегалова назвала способы правильной заботы о волосах в холодный период. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, под головным убором страдает не только прическа, а также и сами волосы, для которых вреден «парниковый эффект», тем не менее отказ от шапки в холод может привести к истончению волос, так как перепады температур оказывают негативное влияние на волосяные фолликулы.

Эксперт добавила, что при сильном потообразовании на голове может возникнуть шелушение и образование сальных пробок, поэтому важно пару раз в неделю использовать средства глубокого очищения — пилинги и скрабы, а головной убор регулярно стирать.

По ее мнению, для сохранения укладки стоит надевать головные уборы без тугой резинки, использовать специальную пудру для объема, для устранения электризации волос следует использовать специальные антистатики для волос.

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