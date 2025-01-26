Найден источник утечки COVID-19

Пандемия коронавируса началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. К такому выводу в результате исследования пришли в Центральном разведуправлении США, сообщает американская газета The New York Times.

Долгое время ЦРУ не вмешивалось в обсуждения причин вспышки пандемии, заявляя об отсутствии достаточных данных, на основании которых можно сделать вывод о природном или искусственном происхождении коронавируса.

Сообщается, что решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который заявил, что изучение происхождения коронавируса является приоритетной задачей.

Однако, отмечает издание, новые выводы основаны не на разведданных, а на анализе, проведенном с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.

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