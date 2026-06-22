Врач предупредила об опасности кофе в жару

Употребление кофе в жару создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

По словам специалиста, кофеин заставляет сердце биться чаще, влияет на тонус сосудов, маскирует чувство усталости и провоцирует выброс адреналина. В прохладную погоду здоровый человек может почти не ощутить этих эффектов, однако в жару ситуация меняется.

«В жару организм и так теряет много жидкости через пот, кровь становится более вязкой, сердцу труднее перекачивать ее по сосудам. Кофе работает как легкое мочегонное — почки начинают активнее выводить воду. Получается двойное обезвоживание», — предупредила Степанова.

Такое сгущение крови повышает риск возникновения аритмии. Если у здорового человека пульс после чашки эспрессо учащается на 15-20 ударов, то для людей с пограничными нарушениями ритма этого может быть достаточно, чтобы спровоцировать приступ.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты и расслабляет нижний пищеводный сфинктер. В результате жара плюс кофе плюс легкая еда с жирным или сладким — типичный сценарий для летнего обострения изжоги и гастрита», — отметила гастроэнтеролог.

Виктория Степанова напомнила, что кофе особенно агрессивен в первой половине дня на голодный желудок. Она рекомендовала ограничиваться одной порцией в сутки, употреблять напиток только после плотного приема пищи, разбавлять его льдом или молоком, а также обязательно восполнять потерю жидкости, выпивая дополнительное количество чистой воды.

Ранее сообщалось о том, что людям с гипертонией и лишним весом стоит отказаться от кофе.