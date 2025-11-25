Врач рассказала, какие продукты уменьшают сезонную усталость

Осенью и зимой многие сталкиваются с нехваткой энергии: меньше солнечного света, ниже уровень витамина D, а вместе с ним падает выработка серотонина. Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала в беседе с « Газетой.Ru », какие продукты помогают поддержать эмоциональное состояние в этот период.

По словам гастроэнтеролога Скандинавского Центра Здоровья Ольги Чистик, в холодный сезон питание играет ключевую роль в поддержке нервной системы. Снижение солнечного света ведет к уменьшению синтеза витамина D и серотонина, что отражается на уровне энергии и мотивации. Врач отмечает, что рацион может помочь естественно повышать концентрацию серотонина и дофамина.

Главный элемент такого процесса — аминокислота триптофан. Но для ее усвоения требуются витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы. Чистик подчеркивает, что продукты нужно грамотно сочетать: например, индейку с крупами, яйца с цельнозерновым хлебом, творог с бананом. Это ускоряет синтез нейромедиаторов.

Индейка, как одна из наиболее богатых источниками триптофана, помогает быстрее восстановить эмоциональный тонус. Рыба жирных сортов обеспечивает организм витамином D и омегой-3, важными для борьбы с сезонной усталостью. Молочные продукты и яйца дают B12 и цинк, а орехи, семечки и темный шоколад снабжают магнием и антиоксидантами. Бобовые, овсянка и бананы поддерживают энергию за счет сложных углеводов.

Врач подчеркивает, что правильно составленный рацион действует мягко и помогает стабилизировать настроение естественным способом.

