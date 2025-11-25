Офтальмолог объяснила, как правильно организовать освещение дома для здоровья глаз

Использование исключительно декоративного освещения, такого как торшеры или гирлянды, для чтения или работы в вечернее время может привести к значительному зрительному дискомфорту. Как сообщила « Газете.Ru » врач-офтальмолог Кристина Горбачева, основная проблема заключается не в цветовой температуре ламп, а в недостаточном уровне освещенности.

Специалист объяснила, что в полумраке зрачок расширяется, что позволяет проходить большему количеству рассеянных световых лучей через периферические отделы оптических сред глаза. Это приводит к снижению четкости и контрастности изображения на сетчатке, делая мелкий шрифт труднее различимым. В результате человек инстинктивно щурится, приближает текст к лицу, что вызывает перенапряжение глазных мышц и может провоцировать головные боли.

Особенно остро эту проблему ощущают люди старшего возраста, что связано с возрастным снижением прозрачности хрусталика. Для комфортного чтения в 60 лет требуется значительно более высокий уровень освещенности, чем в молодости.

Врач рекомендует для чтения и работы с документами обеспечивать освещенность на поверхности стола в диапазоне от 300 до 500 люкс. Для гостиной достаточно общего фона в 200–300 люкс, однако для чтения на диване необходим дополнительный направленный источник света. Детская рабочая зона требует тех же 300–500 люкс, при этом свет должен распределяться равномерно, без резких теней и бликов. Лампу следует располагать с противоположной стороны от рабочей руки.

Отдельной проблемой Горбачева назвала мерцание некачественных светодиодных ламп, которое может вызывать головную боль и рассеянность внимания, даже если оно не заметно глазу. Проверить источник света на пульсацию можно с помощью камеры смартфона — появление полос или ряби в кадре указывает на непригодность лампы для длительной работы.

Офтальмолог также подчеркнула, что качественное освещение не должно искажать цветопередачу, а декоративные гирлянды с открытыми диодами создают резкие тени и блики, что делает их непригодными для чтения. Особое внимание организации освещения следует уделять людям старше 40 лет, страдающим миопией, астигматизмом, мигренями, а также тем, кто много работает за компьютером. Появление таких симптомов, как размытость текста, двоение в глазах, светобоязнь или боль в глазнице, требует не просто замены лампы, а полноценной офтальмологической диагностики.

