Врач рассказала, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре

Всем знакомо классическое сочетание котлет и пюре. Однако несмотря на популярность этого блюда, оно может таить в себе некоторые опасности. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Разные виды продуктов подвергаются расщеплению в различных отделах желудочно-кишечного тракта, отметила эксперт. По ее словам, за переваривание каждого продукта отвечают определенные виды ферментов, действие которых может быть нейтрализовано продуктами переваривания других видов пищи. Именно поэтому не всю еду можно сочетать.

«Нежелательно сочетать мясо и рыбу, то есть белковые продукты, с картофелем, так как в нем содержится большое количество крахмала. Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно, что создают большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт», — уточнила Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по ее словам, нежелательно сочетать сладкие фрукты и другие продукты с высоким содержанием сахара с прочей пищей, особенно белковой.

«Также разные виды белков плохо сочетаются друг с другом. Поэтому лучшим гарниром к белковой пище могут быть овощи, как источник сложных углеводов», — отметила медик.

Молоко следует употреблять отдельно от других продуктов, особенно вредно его употребление с фруктами и жирной пищей. Если вы игнорируете эту рекомендацию, то будьте готовы к неприятным последствиям.

«Просто молоко специальным ферментом лактазой расщепляется, у многих его и так мало или почти нет, а если при этом в желудочно-кишечном тракте присутствует и другая пища, особенно долго перевариваемая, молоко не переварится хорошо и начнет скисать, ухудшая состояние микрофлоры», — пояснила Беляева.

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