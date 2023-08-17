Острый перец и зелень: что добавить к своим блюдам, чтобы наконец перестать поправляться

Как бы не казалось сложно перестраивать свой режим питания и пищевые привычки, сделать это можно со вкусом. Самый простой способ выполнить переход – это готовить яркие, ароматные блюда из простых продуктов.

Пожалуй, самыми удобными для приготовления являются куриное филе или филе индейки. Если добавить при готовке острого перца, то эффект не заставит себя ждать. Жгучий перец поможет организму тратить чуть больше калорий, чем от пресной еды.

«Стоит попробовать диетический маринад: перец сушеный или острый свежий, половина чайной ложки 6% уксуса, соль, пять граммов растительного масла и любая зелень. Так продукт не нужно будет замораживать, а хранить в холодильнике до четырех дней. Способ подходит тем, кто рассчитывает вес блюда на порцию», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Для летнего приема пищи отлично подойдет салат с фасолью и кукурузой. Лучше всего и тот и другой продукт брать неконсервированными, в таком виде они содержат много сахара. Фасоль и кукурузу необходимо отварить или потушить, если это замороженный продукт, смешать, а в качестве заправки использовать тертые помидоры и зелень.

Отлично выполняют роль продуктов, ускоряющих обмен веществ, авокадо и шпинат. Но с авокадо следует быть осторожным и контролировать количество, иначе можно переборщить с жирами в рационе.

«То же самое касается орехов, яиц и молочных продуктов. Сами по себе они не выглядят, как полноценное блюдо, но если сделать запеканку, посыпанную миндальной крошкой, или салат из яиц, овощей с йогуртовой заправкой, то чувство сытости обеспечено», – заключила эксперт.

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