Врачи рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Бразилии
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии резко ухудшилось
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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после проведения абдоминальной операции.
В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.
Врачи обнаружили у Болсонару ухудшение клинической картины. Так, у бывшего бразильского лидера повысилось артериальное давление, а также изменились показатели печеночных проб. Это следует из официального медицинского бюллетеня, распространенном представителями экс-главы государства.
В ближайшее время Болсонару будет проходить обследования, в том числе с использованием методов визуализации, чтобы уточнить причины ухудшения состояния.
Напомним, Болсонару уже несколько раз лежал в больнице из-за болей в брюшной области.
Ранее Путин рассказал о проблеме во время переговоров с президентом Бразилии.