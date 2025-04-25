Врачи рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Бразилии

В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

Врачи обнаружили у Болсонару ухудшение клинической картины. Так, у бывшего бразильского лидера повысилось артериальное давление, а также изменились показатели печеночных проб. Это следует из официального медицинского бюллетеня, распространенном представителями экс-главы государства.

В ближайшее время Болсонару будет проходить обследования, в том числе с использованием методов визуализации, чтобы уточнить причины ухудшения состояния.

Напомним, Болсонару уже несколько раз лежал в больнице из-за болей в брюшной области.

Ранее Путин рассказал о проблеме во время переговоров с президентом Бразилии.