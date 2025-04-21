Путин рассказал о проблеме во время переговоров с президентом Бразилии

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, однако сообщил, что им мешали проблемы со связью.

По словам главы государства, телефонный разговор начался с трудом: им помешали технические неполадки. Путин уточнил, что беседа прерывалась минимум пять раз из-за технических неполадок. Из-за этого произошли некоторые движения в рабочем графике.

«И нужно было восстанавливать это все, я сидел ждал и вот это все. Только начинаем разговаривать — опять прерывается. Поэтому по разным причинам график, что называется, ползет вправо», — отметил Путин.

Путин отметил, что у России и Бразилии довольно тесные контакты: стороны договорились их расширять.

Владимир Путин созвонился с Луисом Инасиу Лулой да Силвой вечером, 21 апреля. Подробности их беседы пока не раскрывали. Помимо этого международный разговор состоялся у российского главы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее сообщалось, что российский президент подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном.