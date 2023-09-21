Вред вплоть до онкологии: названы овощи, которые можно есть только сырыми

Не все овощи одинаково полезны в сыром и приготовленном виде. Некоторые из них теряют свои свойства при термической обработке, а другие даже способны наносить вред организму человека.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова перечислила продукты, которые рекомендуется употреблять в пищу исключительно в сыром виде.

Польза исчезает

«Прежде всего это брокколи. Данный овощ содержит массу витаминов, минералов и антиоксидантов, которые снижают риск развития рака и других заболеваний. Но термическая обработка уничтожает в нем полезные ферменты (энзимы), которые помогают организму усваивать эти питательные вещества, поэтому в сыром виде брокколи намного предпочтительнее», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сырой перец, отметила Кондаурова, содержит большое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом. Однако при его приготовлении теряется большая часть витамина, поэтому, чтобы получить максимальную выгоду для здоровья, рекомендуется употреблять его в первозданном виде.

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Онкология из-за овощей

«Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин А при нагревании. Но при этом процессе может произойти потеря некоторой доли упомянутого элемента, что снизит общую пользу от употребления моркови. Также очень вредна именно жареная морковь или другие крахмалистые овощи, как картофель. При жарке таких овощей на высоких температурах может образоваться вещество, известное как акриламид. Это происходит при взаимодействии аминокислот и сахаров и может иметь потенциально вредное воздействие на организм, включая риск возникновения рака», — предупредила диетолог.

Международное агентство по изучению рака, напомнила специалист, классифицирует акриламид как вероятный канцероген для человека. Высокая же степень обжаривания и длительное приготовление могут способствовать образованию больших количеств акриламида в некоторых овощах. Таким образом, термическая обработка способна и приводить к потере ценных питательных веществ, и провоцировать серьезные заболевания.

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