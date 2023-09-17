Отвлекают иммунную систему: названы продукты, особенно вредные для здоровья в холодный период

Осенние и зимние холода заставляют организм человека перестраиваться, работать по-другому. Это значит, что и его потребности становятся иными. Например, в питании — некоторые из продуктов в это время года попросту не нужны, а некоторые даже становятся вредными для здоровья.

Биолог Наталья Колман рассказала нам, как адаптировать свой рацион к осенне-зимнему периоду. Благодаря этому здоровье будет крепче, а риск заболеть — ниже.

Не налегайте на сырые фрукты и овощи

«Исключить необходимо холодные продукты, а также напитки и фруктовые или овощные соки из магазина, имеющие высокое содержание сахара и красителей. И то, и другое ослабляет работу иммунной системы, буквально отвлекает ее на себя, когда она должна справляться с нарастающим количеством вызовов. Кроме того, выгодно будет уменьшить число потребляемых сырых фруктов и овощей — несмотря на всю пользу, в них содержатся еще и вещества, воспаляющие кишечник», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы пищеварительная система не страдала и не оттягивала на себя работу иммунитета, растительную еду, подчеркнула эксперт, можно заменить ферментированной или приготовленной.

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Долой белый хлеб и алкоголь

Схожего мнения придерживается член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова. Она предлагает отказаться от газировок с высоким содержанием сахара, а также минимизировать потребление консервов, так как в их составе находится чрезмерное количество соли.

«Также стоит исключить или ограничить употребление жирных мясных продуктов (они нагружают печень), белого хлеба (способствует набору жировой массы в условиях сниженной подвижности) и спиртных напитков (вызывают проблемы с терморегуляцией и нарушают потоотделение)», — предупредила собеседница.

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