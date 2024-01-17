«Вы спишете это на сезон или плохое питание»: врач раскрыл неожиданный симптом сахарного диабета

Часто люди списывают общую слабость и усталость на свой активный ритм жизни, недосып, тяжелую работу, метеозависимость. Однако врач-эндокринолог, специалист по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы Степан Шупарский рассказал, что в ряде случаев такие эпизоды могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, многие пациенты обращаются к эндокринологу уже при запущенной болезни, так как эндокринные недуги сопровождаются очень косвенными симптомами, которые порой сложно заметить.

«Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы спишете это на сезон, недостаток витаминов или плохое питание. Точно так же происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифичный признак, но он всегда сопровождает эндокринные заболевания», — рассказал медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, общая слабость может быть практически при любой болезни, но среди них есть немало недугов эндокринного спектра, подчеркнул собеседник.

«Самое известное из них — это сахарный диабет. Если к общей слабости организма добавляются частое мочеиспускание, жажда, зуд тела, это может свидетельствовать о начале развития сахарного диабета», — подчеркнул Шупарский.

Также такой симптом может указывать на гипотиреоз и гипертиреоз — это когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов. Регулярная усталость может наблюдаться и при болезнях Кушинга и Аддисона.

«Тем, кто испытывает слабость, быстро устает, столкнулся с резким увеличением или уменьшением веса, отеками, проблемами с кишечником, стоит незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу», — подытожил эксперт.

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