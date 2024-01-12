Вызывает аллергию, расстройство ЖКТ и даже рак: найден опасный ингредиент, содержащийся в тортах

Царь всех вредных ингредиентов в тортах — самый обычный белый сахар, о вреде которого сказано уже много. Однако в составе лакомства может быть большое количество и других опасных добавок, рассказал владелец сети кондитерских и многократный победитель конкурсов по кондитерскому мастерству Олег Ильин.

По его словам, риск представляют трансжиры. В составе на упаковке их часто указывают как «гидрогенизированные масла».

«Это видоизмененные жиры, которые, как правило, используются для жарки в фастфуде. Естественно, они обнаруживаются и в других продуктах, в том числе тортах, особенно недорогих. Причина проста: трансжиры — очень хороший консервант, продлевающий срок годности. В небольшом количестве наш организм способен переработать их и вывести без следа, но, как правило, производители добавляют их в ненормальных количествах», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ильин отметил, что это действительно вредно и опасно, потому что они очень плохо влияют на сосуды.

«Так можно заработать всевозможные патологии сердца. Если регулярно понемногу употреблять трансжиры, повышается уровень холестерина, что приводит к образованию холестериновых бляшек на сосуде. Ухудшается кровообращение, кровоснабжение мозга. Поэтому обязательно внимательно нужно читать этикетки на товаре», — добавил эксперт.

Также, подчеркнул кондитер, стоит опасаться и ненатуральных консервантов, которые обычно имеют маркировку с буквой E.

«Такой ингредиент тоже можно найти в магазинных и фабричных тортах невысокого ценового сегмента, и главная их цель — продлить срок годности. Если вдруг видите торт с длительным сроком годности, значит, с вероятностью 99,9% в него добавляли конесрванты и, как правило, именно искусственные», — рассказал собеседник.

А это, по его словам, уже может вызвать аллергические реакции, расстройство ЖКТ и даже онкологические заболевания.

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