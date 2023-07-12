Выяснилось, какие опасности таятся в вашем йогурте, даже если он свежий

В Оренбургской области 36 малышей отравились йогуртом в детском саду. Об этом сообщила мэрия города Орска в социальных сетях.

Как рассказала преподаватель университета НМО «Гарант Сервис Университет» и фельдшер скорой помощи Елизавета Пфейфер, отравление непросроченным йогуртом возможно, если продукт долгое время стоял где-то в условиях комнатной температуры. Также опасен некачественный продукт, который производился с нарушениями.

«Причиной отравления становятся различные патогенные микроорганизмы, а также токсичные продукты их жизнедеятельности. В кисломолочной продукции хорошо размножаются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, ротавирус, грибы, которые могут привести к тяжелой интоксикации», — пояснила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, если ребенок выпил просроченный йогурт, то ситуация может закончиться плачевно.

«В этом случае на фоне повышенной температуры тела могут появиться судороги, жидкий стул и рвота. Тогда нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью», — уточнила Пфейфер.

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