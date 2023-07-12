«Проверки должны быть чаще»: российские юристы бьют тревогу из-за массовых отравлений детей

Общественность всколыхнули участившиеся случаи массовых детских отравлений в разных регионах России. В прошлом месяце пострадали ребята в лагерях Нижегородской и Амурской областей, а сегодня по Сети разлетелись новости об отравлении йогуртом 36 детей в детском саду Оренбургской области.

Отечественные юристы уверены: во всем, что касается детского питания, меры контроля со стороны государства достаточно жесткие. Адвокат Наталья Хакимова пояснила, что у Роспотребнадзора есть план проверок различных учреждений, однако если случаются инциденты, то специалисты выезжают посмотреть на место ЧП и внепланово. Тем не менее, эксперты резонно полагают, что контроль за осуществлением детского питания следовало бы ужесточить.

«Если появляются такие удручающие новости, я за то, чтобы детские учреждения на предмет питания проверялись чаще в нашей стране. Например, не раз в год, а раз в полгода по плану. Речь о детях. Проверки должны быть чаще», — уточнила Хакимова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам юриста, в каждом отдельном случае нужно выяснять, как обстоят дела на кухне. У поставщиков еды все может быть в порядке, но в самом учреждении, например, могут не соблюдать условия хранения продуктов.

Не так давно изменили и технические регламенты для изготовителей питания, дополнила председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева.

«Они достаточно жестко определяют, какой продукция должна быть. Тут вопрос не в проработке регламентов, а в том, чтобы усилить наблюдение за качеством изготовляемой продукции. Видимо, нужно больше продукции отдавать на тесты, проверять на соответствие стандартам чаще», — предложила Швырева.

Юрист Наталья Хакимова подчеркнула, что ответственность за отравления несут детские учреждения. Они обязаны контролировать поставщиков и «отсекать» тех, кто не соблюдает правила хранения и перевозки продуктов.

«Госзакупки с кем попало не работают, и ужесточить контроль за поставщиками питания тут сложно, но нужно. На многие вещи у нас закрываются глаза», — уточнила собеседница.

Тревогу бьет и специалист по детскому питанию Юлия Широкова. Вспоминая инцидент с Оренбургской областью, где йогурт стал причиной массового отравления, она уточнила, что молоко и кисломолочные продукты должны быть в рационе ребенка, но они быстро портятся.

«Поэтому контроль за поставщиками этой продукции важен. Надо понимать, как транспортируются и хранятся продукты. Фасовка, сроки годности — каждый этап должен быть под контролем. Коробка постояла 10 минут под палящим солнцем во время разгрузки, и полезный йогурт превратился в опасный продукт, кишащий бактериями», — уточнила специалист.

Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области выявили причину массового отравления детей.