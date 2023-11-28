«Вызывает окислительный стресс»: выяснились ужасающие последствия недосыпа

Старение — необратимый процесс, но каждая женщина мечтает его замедлить. Первое, что выдает возраст — это лицо, которое зачастую стареет раньше тела. Виной этому может быть недосып, рассказала реабилитолог, основательница школы омоложения и развития сознания Маргарита Левченко.

«Вдох-выдох»

По ее словам, во время сна вырабатывается коллаген, который сохраняет упругость кожи и эластичность, восстанавливается эпидермис.

«Вследствие недосыпания кожа становится сухой, тусклой и обезвоженной. Если вам сложно заснуть, поможет такой ритм дыхания: вдох-выдох, задержка на две секунды. Спокойно дышите в таком режиме, и сон придет быстрее», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Солнце, ветер и мороз

Также, добавила Левченко, серьезное влияние на кожу лица оказывают атмосферные явления: солнце, ветер, мороз.

«Ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК клеток кожи, вызывает окислительный стресс. В итоге это проявляется как сухость, преждевременные морщины, потеря упругости. Чтобы защитить себя от агрессивной внешней среды, используем солнцезащитные кремы даже зимой. Летом — SPF +50, зимой — SPF +20,+30», — рассказала собеседница.

Кроме этого, подытожила она, чтобы сохранить молодость кожи лица, не стоит отказываться от ежедневных прогулок на свежем воздухе длительностью не менее часа. Стресс тоже стоит минимизировать.

Ране нутрициолог рассказала, как сохранить молодость и красоту кожи.