Заслуженный врач РФ рассказал, какие сезонные болезни можно подхватить осенью

Осенью количество случаев заболевания вирусными инфекциями возрастает в разы. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие сезонные заболевания могут появиться в это время года и как к ним подготовиться заранее.

По словам специалиста, самые распространенные проблемы со здоровьем в осенний период — традиционная ОРВИ. Для профилактики необходимо соблюдать несколько важных правил.

«Во-первых, это соблюдение личной гигиены. Иначе говоря, множество заболеваний связано с немытыми руками. Источник, как и прежде, больной человек. Избегать в этот период необходимо рукопожатий. После соприкосновений с ручками дверей, туалета, поручнями в общественных местах нужно обработать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Осипов также подчеркнул, что необходимо промывать нос. Это можно сделать при помощи солевого раствора (на литр воды одна чайная ложка соли) или специальными соляными спреями.

«Не забывайте пользоваться масками. Причем надевать ее стоит именно больным, чтобы исключить выход наружу крупных частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же частицы она не задерживает. А еще рекомендуется тщательная уборка помещений. Вирус любит теплые и пыльные места, поэтому стоит уделить время влажной уборке и проветриванию», — добавил эксперт.

Он посоветовал избегать массовых скоплений людей, воздержаться от походов в театры, цирки, кафе и прочие места, где могут оказаться инфицированные люди и где есть шанс подцепить вирус, а также придерживаться сбалансированного питания и здорового образа жизни.

«Но самым эффективным способом профилактики заболеваний считается вакцинация, так как вирусы, точнее его части, содержащиеся в вакцине, стимулируют организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование организма. Вакцинацию как раз лучше проводить осенью, поскольку эпидемии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом», — заключил главврач.

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