Здоровая молодежь — залог демографии: врач оценил перспективы рождаемости в Крыму

Главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2, профессор и доктор медицинских наук Илья Глазков в эфире телеканала « Крым 24 » дал прогноз, который идет вразрез с тревожными ожиданиями: по его мнению, ситуация с рождаемостью в Крыму может улучшиться уже в ближайшие годы.

Чтобы подкрепить свою позицию, он выстроил историческую ретроспективу — в 1983 году в Крыму родились около 35 тыс. детей, в 1993–1994 годах — 24 тыс., в начале 2000-х —около 15 тыс., затем в 2013–2014 годах произошел подъем до 24 тыс., после чего показатель стабилизировался на нынешнем уровне. Эта динамика показывает, что демографические качели для полуострова не новость: спады сменялись подъемами, и нынешняя пауза — скорее очередная точка цикла, чем окончательный приговор.

Я не верю, что мы достигли дна, сейчас у нас будет рывок. Говорить, что все пропало, не совсем так. У нас очень здоровая молодежь, и я верю, что рождаемость — может, не в этом году, так в следующем — пойдет немножко расти, — подчеркнул Глазков.

По его словам, рост рождаемости означает и более уверенную нагрузку на социальную инфраструктуру, и возвращение спроса на детские сады, школы и медицинские учреждения, и в целом более спокойный общественный климат.

Ранее сообщалось, что рождаемость в Нижнем Новгороде выросла на 9,3% с июля 2025 года.