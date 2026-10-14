Рождаемость в Нижнем Новгороде выросла на 9,3% с июля 2025 года

Суммарный коэффициент рождаемости в Нижнем Новгороде вырос на 9,3% с июля 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в мессенджере MAX, пишет ТАСС . Нижний Новгород вместе с Южно-Сахалинском стал победителем конкурса «Семейная столица России» и будет носить это звание в 2027 году.

По мнению нижегородского губернатора, на успех волжского города повлияла реализация региональной программы демографической поддержки «Основа». Она объединила финансовую поддержку семей, заботу о здоровье и репродукции, цифровые сервисы и создание комфортной среды. Результатом стал рост суммарного коэффициента рождаемости на 9,3%, а по третьим и последующим детям — на 17,9%.

Никитин добавил, что в Нижнем Новгороде более 24 тысяч семей получили свидетельства на родительский основной доход — гарантированный 1 миллион рублей при рождении каждого ребенка. Свыше 25 тысяч семей воспользовались программой «Подарок новорожденному». Также поддержку оказывают 22 пункта проката и проект «Социальная няня».

Конкурс «Семейная столица России» проводится при поддержке президента Владимира Путина. Он ориентирован на города, которые системно развивают семейноцентричную среду, запускают меры поддержки семей с детьми и формируют культуру заботы о будущем поколении.

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