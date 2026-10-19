Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

По ее словам, новички в ЗОЖ-культуре часто допускают типичные ошибки, которые сводят на нет все усилия и вредят здоровью. Одна из самых распространенных — бесконтрольное употребление растительного масла под влиянием рекламы о его «диетических» свойствах. Диетолог напоминает: холестерин — это животный жир, которого в растительных продуктах априори быть не может. Однако калорийность подсолнечного масла около 900 ккал, что значительно выше, чем у сливочного. Кроме того, избыток омега-6 жирных кислот при дефиците омега-3 провоцирует скрытое воспаление в сосудах и суставах. Если человек не ест жирную рыбу и не употребляет льняное масло, омега-3 у него нет, возникает перекос, который ускоряет старение и разрушение клеток.

Медик отметила, что вторая ловушка — продукты с маркировкой «без сахара», где в качестве подсластителя используется фруктоза или сиропы агавы и топинамбура. Несмотря на отсутствие резкого скачка инсулина, избыток фруктозы метаболизируется напрямую в печени, что может привести к ее ожирению — стеатозу или гепатозу. Даже если человек не полный, у него уже может быть стеатоз печени, а продукты, содержащие фруктозу, такие как зефир и мармелад, поступают напрямую в печень и быстрее вызывают ее ожирение. Третья ошибка — увлечение обезжиренными молочными продуктами и быстрыми «фитнес-завтраками». Отсутствие жира в твороге или йогурте препятствует усвоению кальция, а для компенсации вкуса производители добавляют крахмал и сахар. Это касается и протеиновых перекусов, где на первом месте в составе часто стоит рафинированная мука. Исследования подтверждают, что популярная спортивная еда приводит к неожиданным сбоям, если потребитель не анализирует реальный состав на этикетке.

Отдельно Соломатина выделила опасность фруктовых соков вместо воды, особенно для детей. Жидкая глюкоза без клетчатки вызывает резкие скачки сахара в крови, повреждая сосуды и формируя преддиабетическое состояние. Многие привычные продукты лучше не есть натощак, так как это усиливает агрессивное воздействие органических кислот и сахаров на слизистую желудка и поджелудочную железу. Вредна и жарка даже полезных продуктов: коричневая корочка свидетельствует о гликировании белков, что делает сосуды и ткани жесткими и ускоряет старение. Даже такие полезные добавки, как отруби и овсянка, при ежедневном избыточном потреблении могут выводить кальций и железо из-за фитиновой кислоты.

По ее мнению, последствия этих ошибок ощутимы: вместо укрепления здоровья человек получает лишний вес, скрытые воспаления, проблемы с печенью и сосудами. Маркетинг подталкивает к покупке продуктов с громкими надписями, но реальный состав часто говорит об обратном. Поэтому крайне важно проверять этикетки: самый вредный ингредиент, стоящий первым в составе, сразу переводит продукт из категории здорового питания в разряд десертов. Таким образом, здоровое питание требует осознанности, а не слепого следования рекламе. Баланс нутриентов, внимание к составу и понимание, как разные продукты влияют на организм, помогают избежать ловушек. Диетолог советует не увлекаться растительным маслом, осторожно относиться к «безсахарным» сладостям, выбирать молочные продукты с нормальной жирностью и минимизировать соки и жареное. Только такой подход позволяет получить пользу, а не навредить.

Ранее терапевт Кузьменко заявил, что фанатичный ЗОЖ сводит результат к нулю.