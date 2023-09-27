Житель Подмосковья чуть не умер от сильного отравления алкоголем: его жизнь спасли врачи в Кашире

Врачи Каширской центральной районной больницы спасли 24-летнего жителя Подмосковья, который чуть не умер от сильного алкогольного отравления. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Консервативная терапия не принесла результатов. Симптомы интоксикации усиливались, а боли в животе становились нестерпимыми, поэтому врачи приняли решение об операции — лапароскопическом дренировании сальниковой сумки и брюшной полости.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук, во время операции выяснилось, что у молодого человека развился тяжелый деструктивный панкреатит с формированием парапанкреатического инфильтрата.

«В брюшной полости определялось большое количество серозно-геморрагического экссудата <…>. Дренирование через небольшие проколы позволило удалить экссудат и обеспечить нормальное отток жидкости из сальниковой сумки и брюшной полости», — сказал врач.

Страчук подчеркнул, что благодаря миниинвазивной технологии удалось избежать большого травматичного вмешательства, после которого у пациента долго бы заживали раны и была тяжелая реабилитация. Отмечается, что сейчас мужчина выздоравливает. У него есть шансы полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

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