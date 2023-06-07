Губернатор Подмосковья сообщил о заметном снижении числа жалоб на здравоохранение в регионе

Жители Подмосковья положительно оценивают перемены в системе здравоохранения региона. Об этом говорит снижение числа жалоб, связанных с этой сферой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.

Глава региона подчеркнул, что люди год от года все выше оценивают систему здравоохранения. Если в 2021 году от пациентов поступило 160 тысяч жалоб, то в 2022 — уже только 107 тысяч За пять месяцев этого года получено 32 тысячи жалоб. Губернатор назвал это важным индикатором.

«Безусловно, это заслуга всего блока здравоохранения: и врача в поликлинике, и главного врача, и наших руководителей, которые работают, и глав, которые привлекают врачей на самые сложные участки», — заявил Андрей Воробьев.

Также глава региона обратил внимание на эффект от внедрения современных технологий, например, для получения лекарств или записи в школу. Андрей Воробьев отметил, что удобство, созданное такими технологиями, является чувствительной и важной темой.

В ходе ежегодного обращения Андрей Воробьев также сообщил, что в настоящее время Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по численности населения.