Жители Подмосковья оформили онлайн уже свыше 1,5 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства

Жители Подмосковья оформили через интернет уже более 1,5 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«На телемедицинской консультации врач может скорректировать или продлить действующий электронный рецепт на льготное лекарство. Пациенту нет необходимости идти в поликлинику», — отметила Светлана Стригункова.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, после продления или коррекции электронного рецепта врачом во время личного или онлайн-приема, в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис» пациенту для получения препарата нужно будет только назвать свои данные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности новой областной больницы, строительство которой началось в Балашихе.