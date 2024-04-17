Жители Подмосковья в этом году оформили онлайн почти 70 тысяч медицинских справок

Жители Подмосковья с начала текущего года оформили в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» почти семьдесят тысяч справок, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Цифровые справки экономят время пациентов, поскольку для их получения не нужно посещать поликлинику, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, потому что он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье», — сказал он.

Самой популярной справкой стала выписка из амбулаторной карты. Всего жителям Подмосковья в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» доступно девять видов медицинских справок, в том числе сертификат о профилактических прививках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье будут сданы шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.