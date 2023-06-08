«Достаточно самонадеянно»: россиянам посоветовали не ждать скидок на морской отдых

Летом все россияне хотят отдохнуть на морском побережье, в связи с чем увеличивается спрос на курорты, рассказал основатель одного из российских сервисов бронирования жилья для отдыха Алексей Черепахин.

Именно поэтому, по словам эксперта, в этом сезоне вряд ли удастся съездить в отпуск недорого.

«В текущем году, как и в прошедшем, наши соотечественники в основном ориентированы на внутренний туризм, но большинство из них хотят отдыха на морских пляжах. Поэтому лето – самый востребованный период, и ждать скидок в сезон отпусков достаточно самонадеянно. Хотя может и повезти, так что мониторить дешевые авиабилеты все равно полезно», – рассказал Черепахин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хотя если перелет предстоит быть далеким и дорогостоящим, лучше покупать билеты минимум за полгода. По данным указанного сервиса бронирования, самые популярные направления лета – это курортные города. Однако, например, в Крым сейчас очень проблематично добираться по воздуху, остается только сложный маршрут.

«А ведь Крым, в отличие от курортов Краснодарского края, практически не увеличил стоимость отдыха. На полуострове ценники выросли только на 3%. Так что если есть возможность добраться туда на автомобиле (а это самый дешевый способ передвижения), то ночь в Керчи обойдется в среднем в 1600 рублей, и это самая низкая стоимость бронирования на лето», – отметил эксперт.

На втором месте – кубанский курорт Кучугуры (1632 рублей за ночь) а на третьем – Псырцха в Гудаутском районе Абхазии (1770 рублей за ночь).

Достаточно недорого, по словам Черепахина, этим летом можно отдохнуть на курортах Ставропольского края – стоимость ночи в Ессентуках в среднем обойдется в 1790 рублей, а в Пятигорске – в 1850 рублей.

А вот наиболее дорогостоящими направлениями в июне 2023 года неожиданно стали карельский город Сортавала, где ночь обойдется в среднем в 5150 рублей, поселок Чемал на Алтае (5130 рублей) и Светлогорск – (5120 рублей).

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