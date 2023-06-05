Менее «кусачие» цены: выяснилось, где на юге России можно сэкономить в отпуске

Наиболее бюджетным получится отпуск в небольших курортных поселках южной части России. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Экономист подчеркнула, что цена отдыха в Краснодарском крае будет серьезно варьироваться в зависимости от запросов. Если речь идет о любимом россиянами «все включено», то и ценник будет соответствующий.

«Так, например, в июне цена за двоих в отелях и гостевых домах на пять дней на «все включено» начинается от 80 000 рублей. А в июле-августе стоимость все в тех же местах стартует уже от 125 000 рублей», — рассказала Проданова, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если снимать жилье в частном секторе, то ценник за сутки с человека только на проживание начинается от 1000 рублей. Стоимость самостоятельного питания (готовка в гостевом доме) будет примерно такой же, как и в Москве, поскольку цены в Краснодарском крае мало чем отличаются от столичных.



«Питание в столовых, которых на побережье немало, обойдется не менее, чем в 600 рублей на человека при самых скромных запросах. Средний чек на человека в ресторане начинается от 2500 рублей с учетом алкогольных напитков», — подсчитала Проданова.

Что касается экскурсий, здесь средняя стоимость начинается от 1500 рублей с человека. Прогулки на теплоходах обойдутся примерно в 800 рублей.

«За самым бюджетным отдыхом лучше приезжать все-таки в небольшие курортные поселки. Цены на развлечения там менее «кусачие». Правда, и выбор их ограничен», — подытожила экономист.

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