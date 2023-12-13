«Используйте за полчаса до выхода из дома»: выяснилось, что помогает защитить кожу во время сильных морозов

Во время сильных морозов кожа нуждается в особенном уходе. Специалист в области фармацевтики Анастасия Комарова раскрыла некоторые секреты, которые помогут защитить кожу в непогоду.

Уличная защита

По словам собеседницы, к выбору средств для защиты кожи лица нужно подходить ответственно.

«Перед выходом на улицу используйте средства, в состав которых входят воск, минеральные масла и ланолин — эти компоненты создают на коже «защитную пленку». В аптеках есть детские стики для лица, которые подойдут и детям, и взрослым», — пояснила Комарова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Провизор посоветовала отказаться от применения увлажняющих средств перед выходом на улицу: они не защищают кожу лица при низких температурах, а только вредят ей.

«Наносите крем не позднее, чем за 30 минут до выхода. Практически половина объемного состава крема — это вода. При минусовых температурах она кристаллизуется и может травмировать верхние слои кожи», — предупредила собеседница.

Домашний уход

Комарова отметила, что в холодное время года на коже появляются опрелость, сухость и жжение. В этом случае помогут специальные мази.

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«Они имеют более плотную и жирную структуру. Выбирайте мази с декспантенолом, иногда крема с витаминами F и E. Очень рекомендую «крем с зайчиком» из детства. Эти средства используют на постоянной основе. За полчаса до выхода из дома они также будут полезны», — подчеркнула провизор.

Также не стоит забывать о защите кожи тела: используйте крема и масла для тела. Это важно, потому что зимой кожа подвержена не только вредному влиянию мороза: ежедневный душ снимает с нее «липидную мантию», а отопление сушит ее.

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