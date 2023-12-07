Без синтетических шапок: выяснилось, как уберечь здоровье в период аномальных морозов

Синоптики прогнозируют аномальные морозы в Москве. Метеорологи утверждают, что в столицу и область придут сильные морозы: среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы.

Заведующий терапевтическим отделением клиники «МАММА» Роман Вайсман рассказал о том, как переохлаждение отражается на организме, и объяснил, как уберечь здоровье во время сильных холодов.

Вред от холода

По словам специалиста, в холодное время года нужно быть очень осторожным. Особенно в условиях аномальных морозов.

«При низких температурах можно легко заработать обморожение конечностей, пальцев рук, ног, а также отморозить уши и нос. Это грозит временной потерей чувствительности обмороженных участков, неподвижностью и кожным зудом»,— предупредил Вайсман в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, необходимо соблюдать простые правила.

Рекомендации врача

В холодное время года медик советует серьезно подойти к выбору одежды и обуви. Сохранение тепла зависит даже от материалов, из которых они изготовлены.

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«На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом, теплые шерстяные носки из натуральных тканей, при этом избегайте синтетических. На руки надевайте варежки, а не перчатки: так кисти рук обогреваются равномерно за счет тепла тела»,— подчеркнул собеседник

Вайсман отметил, что перчатки могут быть удобнее варежек, но руки в них мерзнут сильнее. Из-за этого появляется угроза обморожения пальцев, особенно у тех, кто подолгу работает в них на улице.

«Шапка должна быть шерстяная или кожаная с натуральным мехом. Носить тонкие синтетические шапки не рекомендую. А если долго находитесь на открытом воздухе, смазывайте ушные раковины, щеки и кончик носа детским или жирным кремом: они не дают коже испарять влагу»,— посоветовал Вайсман.

Также не стоит забывать про шарф, особенно важно надевать его на детей. Приподнимайте его до носа, чтобы ребенок не дышал холодным воздухом.

Ранее школы Челябинска отменили занятия из-за холодов.