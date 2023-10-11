«Опасны не только резкие движения»: как не повторить участь жителя Омска, сломавшего пенис во время секса

Врачам из Омска удалось спасти мужчину, который сломал половой член во время секса. Пострадавшему провели операцию, а уже через неделю отпустили домой.

Максим Колязин, главный уролог-андролог сети клиник «Центр ЭКО» рассказал нам, какова вероятность повредить мужской половой орган во время секса.

Как часто ломаются члены

«Перелом полового члена — это повреждение мужского полового органа, сопровождаемое разрывом белочной оболочки, которая покрывает наполненное кровью пещеристое тело. Возникает вследствие применения физической силы по отношению к возбужденному половому члену. Данные повреждения очень редко встречаются в медицинской практике. В среднем это может случиться у 1 из 10000 мужчин», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причина большинства таких инцидентов, добавил специалист, это секс со множеством неосторожных движений партнеров, особенно если женщина находится в позиции сверху.

Фото: [ Владимир Баранов/ТАСС ]

Чего избегать и что делать

«Опасны не только резкие движения со стороны партнеров, но и падения. Если один из партнеров завалится в противоположную естественному положению члена сторону, тоже возможен перелом», — отметил Колязин.

По словам уролога, важно, чтобы мужчина обратился за медицинской помощью в течение первых двух суток после случившегося. Лечение, как правило, бывает только хирургическим, а если все сделано вовремя, последствий практически никаких не будет.

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