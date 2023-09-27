«Растительная виагра»: названы продукты, полезные для потенции

Проблемы с потенцией — серьезная, но щепетильная тема, обсуждать которую с посторонними людьми, даже если речь идет о врачах, согласен не каждый мужчина. Для таких личностей существует иной выход — употребление правильных продуктов, влияющих на здоровье половой системы.

Максим Колязин, главный уролог-андролог сети клиник «Центр ЭКО», рассказал нам, что должно входить в рацион мужчины, чтобы он не испытывал трудностей в сексуальной жизни.

«Во-первых, морепродукты, которые содержат необходимые для мужского здоровья вещества, а также легкоусваиваемый белок. В основном это устрицы и красная рыба — ее мясо содержит кальций, селен, витамины группы B, магний. Кроме того, в рыбе еще много омега-3 жирных кислот. Полезно также употреблять икру вышеуказанных рыб. Субпродукты будут положительно влиять не только на эрекцию, но и на число подвижных сперматозоидов», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также специалист предложил обратить внимание на орехи: фундук, грецкие и кедровые орешки. Они содержат витамин Е, который замедляет апоптоз (постепенную гибель клеток), являются антиоксидантами и ангиопротекторами, защищают сосуды и улучшают реологию крови. Это позитивно сказывается на механизмах, непосредственно участвующих в эрекции.

Полезными будут, добавил Колязин, нежирные сорта мяса, ведь белок — главный строительный материал, без которого ничего не возможно в организме.

«Не помешает употреблять гранат — его некоторые называют не иначе как «растительная виагра». В нем очень много витамина B1, он же тиамин, марганца, селена, триптофана, белка и магния. Последний, например, полезен для работы предстательной железы. Соответственно, гранат еще и в качестве профилактики от аденомы и рака предстательной железы подходит», — сообщил уролог.

Помимо прочего, предупредил собеседник, нельзя забывать, что проблемы с эрекцией могут быть симптомом какого-то более серьезного заболевания. Например, сердечно-сосудистой системы. Поэтому мужчинам надо внимательно относиться к своему здоровью, а если что-то не так, обязательно обращаться к профильному специалисту.

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