«Поражает желудочно-кишечный тракт»: россиян предупредили об особом вирусе, появившемся в этом году

С октября по май идет активный сезон заболеваний, вызванных вирусами, самый пик их приходится обычно на декабрь-февраль. Но в этом году это время таит в себе особую опасность, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Появляются новые вирусы

Активность вирусов во многом связана с погодными изменениями и падением неспецифического иммунитета.

«Из вирусов гриппа в настоящее время наиболее активны H1N1 и H3N2. Но нужно сказать, что с появлением коронавируса проявление других вирусных заболеваний стало менее предсказуемым и пики заболеваемости ими могут сдвигаться», — рассказала Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, постоянно появляются новые вирусные заболевания, но не все они представляют реальную угрозу для здоровья.

«Сообщается, что в настоящее время появился новый вид вируса — Норовирус или желудочный грипп, для которого характерно поражение желудочно-кишечного тракта», — предупредила медик.

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Профилактика

Впрочем, поспешила успокоить врач, избежать заражения этим вирусом можно, используя банальные меры профилактики и следуя правилам гигиены.

«Сюда входят мытье и обработка рук и продуктов питания, избегание тесного контакта с заболевшими. В целом, для профилактики вирусных заболеваний рекомендуется укреплять иммунитет и самостоятельно в следить за состоянием своего здоровья», — уточнила Беляева.

Ранее были названы сроки нового всплеска заболеваемости коронавирусом.