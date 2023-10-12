«Спортсмены болеют гораздо реже»: какие виды физической активности полезны в холод

Нередко те, кто желает поддержать иммунитет в осенний период, вспоминают о спорте слишком резко и неожиданно для организма. Приводит это в большинстве случаев как раз к тому, от чего люди стараются уберечься — к болезням.

Фитнес-тренер и автор книг по здоровому питанию Сердар Каррыев перечислил виды физических нагрузок, которые предполагают наименьшую вероятность возникновения проблем. В то же время эти спортивные активности приносят массу пользы организму, помогая ему противостоять заболеваниям и иным угрозам извне.

«Тем людям, которые предпочитают не комфортабельные фитнес-клубы, а уличные занятия, стоит обратить внимание на традиционный хоккей, коньки, лыжный спорт и пробежки. Но последний вариант подходит скорее подготовленным атлетам, так как тут необходим определенный уровень физической подготовки», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Начинать с бега в холодную погоду на длительные дистанции нельзя, объяснил эксперт, это чревато проблемами со здоровьем. Оптимальный вариант — начинать с коротких пробежек и в осеннюю погоду, когда еще нет минусовых температур.

«В осенний, зимний и весенний сезон нам очень важно поддерживать жизненный тонус и состояние организма, которое напрямую связано с интенсивностью двигательной активности. Благодаря занятиям спортом улучшается работа гормональной системы, повышается кровоснабжение, укрепляется иммунитет, ускоряются обменные процессы. Все это необходимо большинству и является причиной, по которой спортсмены болеют гораздо реже обычных людей», — отметил Каррыев.

Также, добавил тренер, не помешают в холода массажи, ледяные ванны, контрастный душ, посещение криокамер, утренние кардиотренировки и грамотное питание. Перечисленные способы позволят достаточно безопасно и эффективно укрепить здоровье осенью, зимой или весной.

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