«Так происходят курортные романы»: озвучена опасность отдыха супругов порознь

Свыше половины россиян, а именно — 66%, предпочитают отдыхать без своей второй половинки, пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследования Ozon Travel. Однако психолог и общественный деятель Сергей Костеренко считает такую практику губительной.

Разные ценности

По словам эксперта, в начале отношений мужчина и женщина стремятся быть вместе все чаще, а особенно — во время отдыха. Это говорит о стремлении укрепить единство.

«Позднее супруги могут утратить это чувство, а заодно и стремление друг к другу. Накопленные противоречия, обиды и претензии приводят к закрытости, отстраненности и нежеланию проводить время вместе», — пояснил Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Супруги, по его словам, вдруг могут осознать значительную разницу в ценности параметров путешествий.

«Одному нравится пятизвездочный отель, где «все включено», другой предпочитает отдых в платке, где «все выключено». Чем больше различий в паре, тем труднее быть вместе», — уточнил собеседник.

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Курортные романы

Когда человек без партнера отдыхает там, где ему хорошо, он может встретить людей, которые чувствуют то же самое, разделяют его эмоции, пояснил психолог.

«Их единство будет гораздо большим, чем разрушающееся единство в семье. Так происходят курортные романы, некоторые из которых приводят к разводам и смене партнера», — констатировал специалист.

По мнению эксперта, когда супруги стали часто отдыхать по раздельности, это повод остановиться и честно взглянуть на ценности каждого в паре.

«Сколько единства осталось, в чем оно? Имеет ли смысл сохранять отношения ради того, что есть? И как укрепить единство в паре, у которой столь много противоречий? Отношения управляемы, если не пускать на самотек такие значимые сигналы, как стремление отдыхать по раздельности друг от друга», — подытожил Сергей Костеренко.

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