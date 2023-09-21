«Может заболеть»: ясновидящая рассказала, как правильно прогнать надоевшего супруга

Прошла любовь, и некогда любимый человек начал вызывать жуткое раздражение. Его слова и поступки бесят, хочется, чтобы он наконец все понял сам и исчез из жизни второй половины. Но что делать, если отвергнутый никак не хочет понять, что все кончено?

Некоторые женщины идут к колдунам, чтобы сделать отворот, думая, что ничего страшного не случится. Случится.

Знаменитая ясновидящая Инна Мишина рассказала, почему отворот делать бессмысленно и смертельно опасно. По ее словам, его делают только для привороженного против воли.

«Если муж просто надоел, делать отворот категорически нельзя. Он нужен в том случае, если есть приворотная система на мужа, когда он ушел из семьи не по своей воле», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что настоящий мастер за эту работу никогда не возьмется, ведь такое магическое воздействие может очень сильно навредить человеку.

«Это опасно. Человеку будут навязывать ненужную энергию, он может даже заболеть, у него начнется полоса неудач», — предупредила ясновидящая.

Инна Мишина уверена, что не всегда проблемы нужно решать с помощью магии: иногда, чтобы расстаться с надоевшим мужем, надо ему просто об этом сказать.

Ранее ясновидящая Мишина привела примеры снов, которые всегда сбываются.