Абитуриентам назвали реальные цены на обучение в вузах в 2026 году

В новом учебном году платное обучение в российских вузах подорожало. По данным экспертов, средний рост стоимости составил 25–30%, а по отдельным направлениям цены увеличились сразу на 40–60%. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило, сколько стоит учеба в 2026 году и какие специальности оказались самыми дорогими.

Стоимость обучения в вузах России в 2026 году

Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий, средняя стоимость очного обучения в России сегодня составляет около 240–250 тыс. рублей в год.

При этом разница между регионами остается значительной. Если в большинстве субъектов страны обучение обходится в среднем в 160–280 тыс. рублей ежегодно, то в Москве и Санкт-Петербурге цены часто достигают 450–650 тыс. рублей в год. Самые доступные программы можно найти по цене от 110 тыс. рублей в год. Однако в ведущих вузах страны стоимость обучения на отдельных направлениях доходит до уровня 1-2 млн рублей, добавила экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Какие специальности стали самыми дорогими

Традиционно наиболее дорогими остаются медицина, стоматология, IT-направления, экономика, юриспруденция и международные программы. Среди рекордсменов по стоимости обучения в 2026 году оказались программы «Ядерная физика и технологии» в МФТИ — около 1,2 млн рублей в год, «Реклама и связи с общественностью» в Высшей школе экономики — более 1 млн рублей, а также «Мехатроника и робототехника» в МИФИ — около 550 тыс. рублей ежегодно, привела данные эксперт.

По словам Галий, повышение цен связано сразу с несколькими факторами.

«Вузам приходится учитывать рост расходов на содержание инфраструктуры, лабораторий и оборудования. Кроме того, многие университеты активно привлекают практикующих специалистов из отрасли, что увеличивает затраты на оплату труда преподавателей. Существенных вложений требуют и новые программы, связанные с искусственным интеллектом, IT и инженерными технологиями», — пояснила эксперт.

Дополнительным фактором стало введение ограничений на количество платных мест по ряду популярных направлений, включая экономику, менеджмент, рекламу и юриспруденцию, считает Галий. По ее словам, на фоне высокого спроса университеты частично компенсируют сокращение набора повышением стоимости обучения.

При этом подорожание оказалось неравномерным. Если на некоторых программах рост превысил 30%, то в ряде вузов он оказался значительно скромнее — на уровне 5–10%. Эксперт не исключила, что в течение 2026–2027 учебного года отдельные университеты могут пересмотреть стоимость обучения для новых наборов студентов. Однако резких скачков цен в ближайшие месяцы специалисты пока не прогнозируется.

Тем временем выпускники школ уже начали активную подготовку к поступлению в вузы, а цифровые сервисы позволяют подать документы, не выходя из дома. В 2026 году абитуриенты по-прежнему смогут отправлять заявления сразу в несколько университетов через интернет, существенно экономя время и средства.