Абсолютно ничего хорошего: психолог оценила будущее Натана и вернувшейся к нему супруги

После недавнего скандала вокруг рэпера Натана из-за измен его вновь заметили с супругой. Несмотря на роман с блогером Лерчек и интрижку с певицей Бьянкой в реалити-шоу «Звезды в джунглях», супруга рэпера Анастасия к нему вернулась. Пара была замечена в одном из московских клубов на дне рождения рэпера. Что это говорит о супруге Натана и как могут складываться их отношения, если пара решит сохранить брак, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, Анастасия — жертва с низкой самооценкой, а измен со стороны рэпера было намного больше и до того, как об этом узнала вся страна.

«Это лишь то, что попало в эфир, и она всегда его прощала. Да, может быть, там были истерики, сцены примирения, но она всегда его прощала и оставалась с ним. Это произошло и сейчас — наигранный, заезженный сценарий, по которому он, я думаю, и шел. Он не сомневался, что она также придет и постучится в его дверь», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ничего хорошего, продолжила она, их пару не ждет, потому что женщину держат как жертву, чтобы вытирать об нее ноги и чувствовать себя королем.

«Пока она хороша собой, пока она сексуальна, она будет ему интересна. Как только она выйдет из этого притягательного возраста, ее тут же поменяют на что-то другое, более яркое, интересное и сексуальное. Поэтому говорить о том, что сейчас у них все будет фундаментально, и теперь они точно не поссорятся, не стоит. Великолепное воссоединение — это просто очередная серия, в которой Натан совершенно не будет менять свое поведение», — добавила Абравитова.

Также психолог подчеркнула, что на своем дне рождения рэпер мог продемонстрировать такие отношения с женой на публику специально, так как он шоумен.

«По факту, за пределами этого праздника, два-три, дня и все будет скатываться опять в прежний сценарий. Но здесь в ее случае — это пребывание в иллюзии, что теперь он что-то понял, он будет со мной, я победитель, он любит только меня. Это обычная история женщин с низкой самооценкой», — пояснила эксперт.

Но такие мужчины, добавила Абравитова, могут любить параллельно несколько человек. И то, что он принимает Анастасию, то, что она ему своя, — это создает фундамент мужской значимости.

Ранее стало известно, как сложилась личная жизнь певицы МакSим.