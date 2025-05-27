Актер Глеб Калюжный пошел в армию после неудачной попытки уклониться: кто еще из российских звезд служил в войсках

Актер Глеб Калюжный 27 мая отправился проходить срочную службу в армии после возбуждения дела об уклонении от призыва. Осенью 2024 года он не явился по повестке без уважительных причин, позднее частично признал вину и был оштрафован. Сейчас артист выразил желание попасть в военный оркестр. Как Калюжный оказался в армии и кто еще из российских актеров служил — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как Глеб Калюжный оказался в армии

Глеб Калюжный — 26-летний российский актер, прославившийся после ролей в фильме «14+» и сериалах «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы». В 2025 году оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он уклонялся от призыва, не явившись по повестке в октябре 2024 года. У него не было законных оснований для отсрочки — в марте 2025 года он стал фигурантом уголовного дела. После допроса Калюжный частично признал вину и был оштрафован на 30 тыс. рублей.

В мае 2025 года актер все-таки отправился в армию. Служить молодой человек будет ровно один год. В беседе с ТАСС артист признался, что больше всего будет скучать по работе и друзьям, а «работа по нему скучать не будет». При этом Калюжному не обидно пропускать год съемок, за это время он планирует отдохнуть, заявил актер телеграм-каналу Mash. Молодой человек также признался, что ему обещали службу в элитных войсках, сам он хочет попасть в военный оркестр, чтобы продолжать заниматься музыкой, пишет SHOT.

Кто еще из актеров служил в армии

Гоша Куценко

Гоша Куценко — один из самых узнаваемых актеров российского кино. Он прошел службу в войсках связи в 1985–1987 годах. Служил еще до начала актерской карьеры, сразу после школы. Военная служба оказала на него дисциплинирующее влияние, по словам актера, помогла стать собраннее и увереннее, что пригодилось ему позже при поступлении в театральный вуз.

Михаил Пореченков

Пореченков обучался в военно-политическом строительном училище в Таллине, фактически — это была подготовка кадров для службы в стройбате. Однако завершить обучение не удалось — он был отчислен за нарушение дисциплины. Несмотря на это, его армейский опыт закалил характер, и он позже успешно поступил в театральное училище. Михаил неоднократно подчеркивал, что армия — важный этап в его жизни.

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Дмитрий Нагиев

Знаменитый актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев служил в войсках противовоздушной обороны в конце 1980-х годов. Служба проходила в Ленинградской области. Именно в армии он начал серьезно заниматься спортом, что помогло ему позже стать мастером спорта по самбо. Кроме того, уже тогда проявлялся его актерский талант: он участвовал в армейской самодеятельности.

Алексей Нилов

Актер Алексей Нилов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», проходил службу в инженерных войсках, где обучался на минера-подрывника. Служил в городе Чернигове. После армии поступил в ЛГИТМиК, где начал свой путь к славе. Его армейская служба не раз упоминалась им в интервью как важный жизненный этап, позволивший сформировать волю и чувство ответственности.

Михаил Боярский

Легендарный артист Михаил Боярский в 1974 году прошел службу в Ленинграде в пулеметно-артиллерийском полку, но был задействован в музыкальном взводе, где пел и выступал в армейском ансамбле. Эта возможность позволила ему продолжить творческую деятельность даже в армии. Боярский всегда подчеркивал, что в армии он многому научился, особенно коллективной ответственности.

Николай Фоменко

Николай Фоменко служил в ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа. В армии он продолжал развивать свои музыкальные способности, став вокалистом ансамбля и даже записал первую пластинку. Служба стала трамплином в его музыкально-артистическую карьеру. Уже тогда он демонстрировал неординарный артистизм, который позже реализовался в кино, музыке и телевидении.

Фото: [ соцсети ]

Федор Бондарчук

Будущий режиссер и продюсер служил в специальном кавалерийском полку, созданном для съемок фильма «Война и мир». После завершения съемок этот полк был присоединен к Таманской дивизии, где Федор продолжил службу. Он часто говорит, что армия научила его четкому распорядку, порядку и умению работать в коллективе, что впоследствии пригодилось на киносъемках.

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