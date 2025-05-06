Литвин покинул страну сразу после аннулирования военного билета

Получив сведения об аннулировании военного билета и предстоящем вызове в военкомат, Михаил Литвин спешно покинул страну, направившись в ОАЭ. Формальной причиной отъезда блогер назвал желание «позаниматься парашютным спортом».

Недавно стало известно, что Литвин может быть призван на срочную службу по итогам проверки. У него признали недействительным военный билет, так как в нем был указан фальшивый адрес регистрации.

Литвин узнал об аннулировании военного билета около месяца назад. В свои 25 лет Михаил подлежит призыву, и ему следовало ожидать повестку в военкомат. Чтобы избежать этого, блогер, не дожидаясь официального вызова, в компании своей девушки Адель и друзей отправился «на отдых» в Эмираты.

Как сообщил телеграм-канал Mash, несколько дней назад Литвин с подругой вылетели в ОАЭ рейсом SU 520 из аэропорта Шереметьево. Уже находясь в Эмиратах, блогер опубликовал видео, в котором объяснил причину своего отъезда — якобы он намерен пройти обучение прыжкам с парашютом и даже приобрел соответствующие права за миллион рублей.

Следует отметить, что в случае неявки в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки Литвину грозят ограничения: запрет на получение кредитов и займов, регистрацию ИП, недвижимости, транспортных средств и управление автомобилем.

Подобные меры в отношении уклонистов предусмотрены обновленным законом об электронных повестках. Однако на данный момент официальное извещение Литвину не было вручено.

Ранее сообщалось, что Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ.