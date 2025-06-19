Ани Лорак получила российский паспорт после отмены концертов в РФ: где теперь для певицы родина

Артистка Ани Лорак (Каролина Куек) завершила процедуру получения российского гражданства 19 июня. Паспорт ей вручили 9 июня в московском отделении МВД, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении. Что известно о позиции певицы по спецоперации и вопросу получения гражданства — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Корни, начало пути, появление имени

Лорак родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань, Черновицкая область, Украина. С раннего детства проявляла музыкальные способности и уже в 14 лет начала профессиональную карьеру, победив на телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Псевдоним Ани Лорак — это ее имя Каролина, написанное в обратном порядке. В 2008 году артистка завоевала международную славу, заняв второе место на «Евровидении» с песней Shady Lady, представляя Украину.

На протяжении карьеры Лорак выпустила более десяти студийных альбомов, стала лауреатом множества музыкальных премий и добилась популярности как в Украине, так и в России. Артистка также активно участвовала в ТВ-шоу, благотворительности и модных проектах. С середины 2010-х годов деятельность певицы вызывала неоднозначную реакцию из-за ее гастролей в России на фоне политической обстановки, однако она продолжает оставаться одной из самых узнаваемых и обсуждаемых певиц на постсоветском пространстве.

Фото: [ сommons.wikimedia/Ivanaivanova ]

Россия стала главным домом

С 2014 года артистка сосредоточилась на российской сцене: она входит в жюри шоу «Ты супер!» на НТВ, участвует в премиях типа «Золотой граммофон». Ее концертный гонорар достиг 1,5-3,5 млн рублей.

В 2015 году она открыла в Москве собственную компанию «Ани Лорак Продакшн», через которую организовывала гастроли, выпускала музыку и управляла финансовыми потоками. В эти годы Лорак регулярно появлялась в эфире федеральных каналов, получала российские музыкальные премии и записывала дуэты с популярными артистами.

Как Лорак стала россиянкой

Ани Лорак начала процесс получения российского гражданства в начале 2024 года. По сообщениям РИА Новости, она официально подала заявление в феврале–марте 2024 года. В апреле 2025 года телеграм-канал Mash сообщил, что певица обновила украинский паспорт — для поездки в страны вроде Грузии или Армении, где получила новый документ и передала данные в Федеральную налоговую службу РФ для легального турне по России.

Фото: [ сommons.wikimedia/Okras ]

Личная жизнь: от Мурата до Исаака

Мурат Налчаджиоглу

С турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак поженилась в августе 2009 года, 15 числа, в Киеве с последующим торжеством в Турции. В июне 2011 года у них родилась дочь София. В 2018 году в СМИ появились видео, якобы подтверждающие измену Мурата с украинской моделью Яной Беляевой, и уже в декабре та же Лорак подала на развод. После мужчина в интервью подтвердил это. Суд официально расторг брак 31 января 2019 года.

Роман с Егором Глебом и слухи

Через полгода после разрыва с мужем Лорак закрутила роман с молодым продюсером Black Star Егором Глебом, который был на 14 лет ее младше. Они познакомились за пару лет до того, как между ними вспыхнули чувства. Певица рассказывала, что молодой избранник оказал ей поддержку в самый трудный период в ее жизни.

Тайная свадьба с Исааком Виджраку

С конца 2023 года Лорак связывают с испанским йога‑инструктором Исааком Виджраку. По информации российских изданий, он сделал ей предложение 27 сентября 2024 (в ее день рождения), а 14 февраля 2025 года на Мальдивах прошла камерная свадьба — только вдвоем, на берегу океана, поделилась в соцсетях Лорак. После пара рассказали о своих эмоциях, подтвердив факт брака.

Фото: [ соцсети ]

Позиция по СВО, санкции, скандалы

Ани Лорак с начала спецоперации РФ на Украине занимает нейтральную позицию, стараясь дистанцироваться от политики. Певица в соцсетях заявила, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта и хочет сосредоточиться исключительно на творчестве и музыке. Она опровергала слухи о финансировании украинской армии, объясняя, что помогала только пострадавшим женщинам и семьям, а не военным структурам.

Санкции Украины против певицы были введены в октябре 2022 года: ей запрещен въезд на территорию страны, заблокированы активы и лишены государственных наград. В России же часть концертов Лорак отменяли — например, выступления в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже были отменены из-за неоднозначной позиции артистки по СВО.

Ранее стало известно, что сбежавшие из «воюющей» России в Израиль иноагенты почти неделю молчат об атаках на Иран.