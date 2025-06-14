Сбежавшие из «воюющей» России в Израиль иноагенты второй день молчат об атаках на Иран

С момента начала специальной военной операции некоторые российские граждане, переехавшие в Израиль, хранят молчание о нападениях на жилые дома в Иране. Корреспондент «Подмосковья Сегодня» пробежался по их страничкам в соцсетях и понаблюдал, чем бывшие российские горе-селебрити живут последние дни.

Максим Галкин, известный иноагент, ранее заявлявший о своей готовности всецело и с оружием в руках защищать Израиль, теперь делится в своих социальных сетях снимками с черепахами, сделанными на островах, где он проводит время с детьми и супругой Аллой Пугачёвой.

Андрей Макаревич, который в последние годы проживает в Израиле и является иностранным агентом, также не осудил удары ЦАХАЛ. Как будто не замечая взрывов и звуков сирен, музыкант объявил в социальных сетях о предстоящем концерте в Грузии и намерен привезти туда «израильское вино».

А бывший юморист, иноагент Семен Слепаков и вовсе похвастался, что уехал из Израиля давать концерты в Германии и Нидерландах.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.