Аршавин не меняется: экс-футболист может бросить с ребенком на руках четвертую женщину

Экс-футболист Андрей Аршавин вновь стал отцом. В августе 38-летняя Анна Петрушина родила ему дочь Еву. Накануне она поделилась первым фото спортсмена с малышкой, дополнив снимок подписью: «Идеально». Однако идиллия вполне может закончиться, эзотерик Майя Королева предсказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» незавидную историю любви пары.

Впервые Аршавин появился с Петрушиной на публике в июне этого года. Известий о свадьбе пары не было даже после рождения дочери, лишь осенью прошли слухи о помолвке. По словам Королевой, судьба свадьбы Аршавина и Петрушиной еще не определена, или здесь могут быть скрытые нюансы, на разрешение которых потребуется время. Но все-таки брак должен состояться, таролог предсказала торжество весной или летом 2025 года.

«Свадьба может состояться в ближайшие четыре месяца или примерно через год, в зависимости от их готовности», — отметила эзотерик.

Фото: [ freepik.com ]

Несмотря на то, что в 43 года Аршавин — отец шести детей (один ребенок не записан на него) от четырех разных женщин, официально он был женат лишь раз. В 2016 году футболист сыграл свадьбу с моделью Алисой Казьминой, ради которой бросил беременную телеведущую Юлию Барановскую с двумя детьми на руках. Казьмина родила ему дочь Есению, а в 2019 году пара со скандалом разошлась. Петрушина может повторить судьбу бывших возлюбленных спортсмена, не исключила Королева.

Будущий брак Аршавина и матери его младшей дочери будет непредсказуемым, полным взлетов и падений. Карты Таро говорят о переменчивой судьбе, где моменты счастья могут сменяться трудностями. По словам эзотерика, пара должна будет адаптироваться к изменениям и уметь искать равновесие.

«Карта Дьявола указывает на возможные привязанности, искушения и зависимости, которые могут повлиять на выбор Аршавина. Это может означать вероятность повторения старых сценариев, если он не осознает своих прошлых ошибок. Все зависит от того, готовы ли они оба работать над отношениями», — заключила таролог.

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