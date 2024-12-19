Жена Александра Петрова беременна: стал известен пол ребенка актера

Актер Александр Петров и его жена Виктория ждут ребенка. Радостной новостью пара поделилась в Instagram. Звездный малыш будет обладать харизмой и сможет продолжить карьеру отца. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева. Она также предсказала пол ребенка.

Карты Таро указали эзотерику на женскую энергию, материнство и плодородие. В семье Петрова, скорее всего, родится девочка, наполненная творческим потенциалом и нежностью, отметила Королева. Малышка будет притягивать людей своей теплотой и открытостью, у нее будет доброе сердце.

«Судьба ребенка будет яркой, насыщенной неожиданными взлетами и возможностями. Ей будет везти в жизни, особенно если она будет следовать своим интуитивным желаниям. Карта намекает на карьерный успех или значимость в обществе», — отметила таролог.

Королева не исключила, что дочь Петрова выберет путь, связанный с актерским мастерством или другим творчеством. Однако это будет личным решением девочки, а не давлением со стороны семьи.

«С высокой вероятностью у Александра и Виктории будут еще дети, так как карта десятка Кубков символизирует полноту семейного счастья. Однако если рассматривать более дальнюю перспективу, возможно, судьба откроет Александру путь и к другой семье, но в гармонии с уже существующими детьми», — заключила гадалка.

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