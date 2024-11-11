Бесплатный сыр только в мышеловке: экономист раскрыла суть «черной пятницы» и 11.11

«Черная пятница» — термин, известный сегодня практически каждому любителю шопинга. Он ассоциируется у большей половины граждан с грандиозными распродажами и умопомрачительными скидками. Однако подобная «щедрость» на самом деле является настоящим обманом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, официально о «черной пятнице» в России заговорили по историческим меркам сравнительно недавно — в 2013 году, когда многие крупные интернет-магазины начали проводить специальные акции и скидки в этот день. Но сама идея «черной пятницы» зародилась в США еще в прошлом столетии и была приурочена к первому дню после так называемого «Дня благодарения».

«Этот день отмечался с 1941 года каждый четвертый четверг ноября и давал старт распродажам и скидкам на широкий круг товаров. Чтобы не попасться «на удочку» и не потратить все «кровно заработанные» на импульсивные и никому не нужные покупки, большинство из которых так и останется не распакованными, нужно четко осознавать, что «черная пятница» — это стратегически важное событие для продавцов», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Именно для них это уникальный маркетинговый ход, позволяющий, с одной стороны, привлечь внимание покупателей, с другой — очистить свои склады, распродавая старые коллекции и залежавшиеся товары, продолжила экономист.

«Не поленитесь, изучите недели за 2-3 ценовое предложение на те товары, которые вы хотели бы приобрести в период распродаж. Не удивляйтесь, когда в час «Х» вы обнаружите, что цена на понравившейся товар выросла, да еще и значительно», — добавила Проданова.

Чтобы заработать на массовом ажиотаже, недобросовестные ​продавцы часто прибегают к завуалированному обману покупателей и для создания большей видимости «вау-скидки» искусственно предварительно завышают цены на представленный на полках ассортимент.

«И это понятно, потому что лишь самые непоколебимые устоят перед ценником, «вызывающе кричащим» о том, что цена на товар снижена на 90%. Вы помните, где бесплатный сыр? В мышеловке. Никто не будет торговать себе в убыток. Это ловушка, которая выражается в эмоциональном давлении на потребителей, стремящихся «ухватить» лучшие предложения», — подчеркнула экономист.

Кроме того, срабатывает и еще один психологический аспект — маркетологи умело пытаются ввести в заблуждение, что объем предложений ограничен, тем самым вынуждая покупателей спешить и принимать необдуманные решения.

Ранее экономист спрогнозировала повышение цен на кофе.