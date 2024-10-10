«Не все так просто»: выяснилось, подешевеет ли в России кофе из-за рекордных поставок

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, помогающий не только улучшить настроение и взбодриться, но и сконцентрироваться на своей деятельности. С сентября в России взлетели поставки кофейных зерен из Бразилии, но на цене чашечки бодрящего напитка это, скорее всего, не скажется. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она подчеркнула, что мировой рынок кофе «лихорадило» практически весь 2024 год.

«Радует одно, несмотря на сложные климатические условия — лесные пожары, засухи, наводнения, эпидемии болезней растений, которые сопровождали производителей кофе на протяжении последних месяцев, дефицита на данный продукт в нашей стране до конца текущего года точно не будет», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Потребители кофейного напитка замерли в ожидании снижения цен на кофе на прилавках наших магазинов, но не все так просто, продолжила экономист.

«К сожалению, существенное увеличение импорта кофейных зерен в Россию из Бразилии никак не отразится на цене на кофе, ведь речь идет о совокупном экспорте кофейных зерен (количественном показателе), который измеряется в натуральных измерителях — в тысячах тонн. Если говорить о стоимости 1 тонны бразильской продукции, то за последний год она выросла практически на 45%», — добавила Проданова.

Подобного рода тенденция, по ее словам, отмечается и по биржевым ценам на арабику и робусту, которые выросли практически вдвое за последние 12 месяцев.

«Дальнейшего роста цен на кофе избежать также не получиться. В основе подорожания конечной продукции лежит рост цен на сырье, обусловленный в определенной степени спекуляциями на рынке и растущие логистические издержки», — заключила экономист.

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